Bilim Kurulu üyesi Ateş Kara: 25 derece üzerindeki hava sıcaklığında Koronavirüs'ün bulaşma hızı düşüyor

Bilim Kurulu Üyesi Prof. Dr. Ateş Kara , Harvard ve MIT'de yapılan çalışmalarda 25 derece üzerindeki hava sıcaklığında yeni tip Koronavirüs'ün (Covid-19) bulaşma oranının azaldığının tespit edildiğini duyurdu.

"Bir derece yükselme bulaşta %3.1 azalma sağlıyor" diyen Kara, sosyal medya hesabından yaptığı açıklamada şu ifadelere yer verdi:

"Yeni bir çalışma; Harvard ve MIT'den araştırmacılar 25 derece üzerindeki hava sıcaklığının SARS-CoV-2 bulaşında azalma sağladığını gösterdi. Ancak bu hava sıcakken virüs bulaşmaz anlamına gelmediği için önlemlere devam etmeliyiz. Bir derece yükselme bulaşta %3.1 azalma sağlıyor."