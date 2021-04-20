Bilim Kurulu üyesi, aşı olup da Koronavirüs'e yakalanan kişi sayısını açıkladı

Aşı olup da virüs kapanların sayısının yaklaşık 2 bin 500 kişi olduğunu ifade eden Bilim Kurulu üyesi, şöyle devam etti:

"Bu kişilerden de hastaneye başvuru ya da yoğun bakım ihtiyacı neredeyse yok denecek kadar az. 65 yaş ve üzeri grupta aşılama başlamadan önce, hastalığın pik döneminde yoğun bakım ihtiyacı yüzde 18’lerdeyken, aşılama sonrası bu rakam yüzde 10’ların altına indi. Sağlık çalışanlarında da durum benzer. Sağlık çalışanları ve 65 yaş üzerinde aşılama tamamlandığı için sonuçları çok net görebiliyoruz. Yani aşı ile çok anlamlı bir başarı elde edildiğini söyleyebilirim. Bu nedenle aşılama çok hızlı ve etkili biçimde devam etmeli."