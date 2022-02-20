Bilim Kurulu Üyesi Akın: Böyle bir dönemde kimin hastalığı yaydığını bilmeden nasıl maskeleri çıkaralım kararı alabiliriz

Halk Sağılığı uzmanı ve Bilim Kurulu Üyesi Prof. Dr. Levent Akın, maske kullanımının kaldırılacağı tartışmalarına ilişkin olarak, “Böyle bir dönemde kimin hastalığı yaydığını bilmeden nasıl maskeleri çıkaralım kararı alabiliriz” dedi.

Akın, HaberTürk yazarı Muharrem Sarıkaya’ya konuştu. Akın, “Çarşamba günü böyle bir karar almamızın olanağı yok. Vaka sayısı 6 bine çıktı diye feveran ettiğimizi günleri unuttuk bugün 110 bin rakamına aldırmıyoruz. Salgından ölen kişi sayısı ilk kez günlük 300’ün üzerine çıktı. Bugün 260-270 arası kişi salgından hayatını kaybediyor. Böyle bir dönemde kimin hastalığı yaydığını bilmeden nasıl maskeleri çıkaralım kararı alabiliriz…” ifadesini kullandı.