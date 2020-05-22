Bilim Kurulu uyarıyor: Önümüzdeki 4 gün çok önemli; komşunuzla bile bayramlaşmayın, bu kadar emek boşa gitmesin

Ramazan Bayramı yaklaşırken doktorlar vatandaşları yeni tip Koronavirüs salgınına karşı uyarıyor. “Aynı apartmanda bile olsa bayram ziyareti yapmayın, birbirinizi dijital kutlayın ki bu kadar emek boşa gitmesin" diyen doktorlar, "Kucaklaşmayı, el öpmeyi öbür bayramlara saklayacağız” diyor.

Hürriyet’ten Musa Kesler’in haberine göre, Prof. Dr. Füsun Eyüpoğlu, "Bu 4 gün çok belirleyici olacak. Sokağa çıkma yasağı herkes için bağlayıcı bir durum, zor da bir durum. Bütün vatandaşlarımızın da emeği var. Komşu ziyareti bile bu bayramda hiç uygun değil, kesinlikle olmamalı. Bu kadar emek boşa gitmesin" diyor.

Prof. Dr. Levent Yamanel de, "Bu bayramda kimseyi ziyaret etmiyoruz. Üst komşuyu bile. Ziyaretçi de kabul etmiyoruz. Yan komşumuzu bile. Bayram tebriklerini bu kez dijital ortamlardan yapacağız" ifadelerini kullanıyor.

Prof. Dr. Ahmet Demircan, "Bayram şekeri yerine de birbirimize maske ve kolonya hediye edeli önerisinde bulunuyor.