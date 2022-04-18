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Koronavirüs

Bilim Kurulu toplantısının tarihi belli oldu: Maskeyle ilgili önemli kararların alınması bekleniyor

Sağlık Bakanı, "Kanaatimce Bilim Kurulu'nun en önemli toplantılarından biri olacaktır" demişti

18 Nisan 2022 16:40

Sağlık Bakanlığı Koronavirüs Bilim Kurulu, bu hafta çarşamba günü toplanacak.  Toplantıda maske ile ilgili önemli kararların alınması bekleniyor. Kapalı alanlarda maske şartının esnetilmesi gündemde.  Okullardaki maske zorunluluğuna yönelik de bir karar alınması bekleniyor.

Bursa Valiliği'ni ziyareti sırasında bir açıklama yapan Sağlık Bakanı Fahrettin Koca,  vaka ve vefat sayılarının son 1,5 yılın en düşük düzeyine gerilediğini hatırlattı.

Bakan Koca, "Dünya gündemini 2 yıldır esir alan Koronavirüs salgını hala gündemimizde olsa da artık zihnimizden çıkarma zamanı gelmiştir" diyen Koca, "Bundan sonra kişisel korucuyu tedbirler ve aşı ile korunup günlük hayatımızı sürdürmek istiyoruz. Daha güvendeyiz artık, aşımız ve ilacımız var" dedi.

Vaka sayısının 3 bin 200'e kadar düştüğünü dile getiren Koca, şöyle devam etti:

"Hastanelerimizde, yoğun bakımlarda gittikçe hastalarımız azalmakta, koronavirüs servisleri peyderpey kapanmaktadır. Bu hafta çarşamba günü toplanacak Bilim Kurulu'muzda salgında gelinen noktayı ve mevcut tedbirleri ele alacağız. Kanaatimce Bilim Kurulu'nun en önemli toplantılarından biri olacaktır."

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