Bilim Kurulu toplanıyor

Koronavirüs Bilim Kurulu saat 17:30’da Sağlık Bakanı Fahrettin Koca başkanlığında video konferans yöntemiyle toplanacak.

Toplantının ardından, yazılı açıklama yapılacak.

Biontech sonrası üçüncü doz aşı Bilim Kurulu'nun gündeminde

Koca, dün TBMM'de yaptığı açıklamada 3. doz Koronavirüs aşısına ilişkin olarak şu ifadeleri kullanmıştı:

“Biontech sonrası üçüncü doz gerekli mi? Gerekiyorsa ne zaman yapılır ve kimlere yapılmalı? Yarın Bilim Kurulu’nun gündem konularından bir tanesi de bu madde olacak. Bununla ilgili ne zaman ve kimlerden başlayarak uygulanması gerektiği ile ilgili yarın tartışılır. Bununla ilgili alınacak bir karar olduğunda da Bilim Kurulu sonrasında açıklamayı yapmış oluruz”