Bilim Kurulu toplandı: Masada, "çok yüksek riskli" iller var

Koronavirüs Bilim Kurulu, Sağlık Bakanı Fahrettin Koca başkanlığında saat 17:00'de bir araya geldi. Toplantıda çok yüksekli riskli olan ve risk haritasında kırmızıyla renklendirilen iller için yeni tedbirlerin çıkıp çıkmayacağı konuşulacak. Kritik toplantının ardından yazılı açıklama yapılacak.

Mart ayı itibarıyla kontrollü normalleşmeye geçilmesinin ardından Bilim Kurulu Toplantısı hakkındaki gelişmeler de yakından takip edilmeye başlandı. Video konferans yöntemiyle gerçekleşen toplantı saat 17.00'de başladı.

Toplantıda, kademeli normalleşme sürecinde illerdeki durum yakından takip edilecek, illerin durumu bir kez daha ele alınacak. Sağlık Bakanı Koca, en geç mayıs ayı sonuna kadar 52,5 milyon kişinin hedeflendiğini söylemişti. Bu kapsamda atılacak adımların da toplantıda gündeme gelmesi bekleniyor.

Toplantının ardından konuyla ilgili yazılı açıklama yapılacak.