Bilim Kurulu'ndan ikinci vaka sonrası açıklama: Beklediğimiz bir şeydi

Sağlık Bakanlığı Koronavirüs Bilim Kurulu Üyesi Prof. Dr. Firdevs Aktaş, iki kişide Koronavirüs'e (Kovid-19) rastlanmasına ilişkin, "Bu hastalar çok yakından izleniyor. Bu hasta belirtilen hastanın yakın çevresinden biri. Bu beklenen bir şeydi, izlemenin nedeni de temaslarını izliyorduk. Bunlar içerisinde çıktı" dedi.

Prof. Aktaş, Sağlık Bakanı Fahrettin Koca tarafından açıklanan Türkiye'deki ikinci vakaya ilişkin olarak, “Bu hastalar çok yakından izleniyor. Bu hasta belirtilen hastanın yakın çevresinden biri. Bu beklenen bir şeydi, izlemenin nedeni de temaslarını izliyorduk. Bunlar içerisinde çıktı. Bunu izlemenin şöyle bir faydası var; kontrol altına almak için. Temaslı izlemenin amacı da o. Etrafta başka hastalar varsa yakalayıp onların başkasına bulaşmasını engellemektir" dedi.

Alınacak önlemler

Koronavirüs'ün solunum yoluyla bulaştığını hatırlatan Aktaş, hasta yakınına girilmemesi ve arada en az bir metre mesafe bırakılması gerektiğini söyledi.



Korunmada el hijyeninin önemine dikkat çeken Aktaş, "Ellerimiz kirli olabilir, virüs bulunabilir. Bu virüslerle çevreyi kirletebiliriz ya da başka biri bu yüzeylerden elleyerek gözüne, burnuna ve ağzına değdirerek bu virüsü bu yolla da alabilir." ifadelerini kullandı.

"Ellerimiz temizse çevremiz de temizdir"

Virüsün bulaşmasının ikiye ayrılabileceğine işaret eden Aktaş, "Birincisi hastanın öksürük aksırık ile saçtığı damlacıklar, diğeri de yüzeylerle temas sonucu olabilir. Solunum yolu önlemleri ve diğeri de temas yolu önlemleriyle virüsten korunulabilir. Eğer ellerimiz temizse çevremiz de temizdir. El hijyenine dikkat etmek gerekir” diye konuştu.



Aktaş, bu süreçte el temasından, tokalaşmadan ve öpüşmekten kaçınmak gerektiğine işaret etti.

"Maskeyi hastalar takar"

Koronavirüs'e karşı kullanılan maskelere ilişkin de Aktaş, "Maskeyi hastalar takar, virüsü solunum salgılarıyla saçmamak için. Bana hastalık gelmesin diye maske takmak mantıklı değildir" dedi.



