"Bilim Kurulu, aşı olmayanlar için etkinlik girişlerinde PCR zorunluluğu önerdi"

HaberTürk yazarı Muharrem Sarıkaya, Bilim Kurulu üyelerinin son toplantıda Koronavirüs aşısı yaptırmayan kişilerin bazı etkinliklere girişi açın PCR zorunluluğu önerdiğini söyledi.

Sarıkaya, Bilim Kurulu üyeleriyle yaptığı görüşmeye yer verdiği yazısında "Avrupa’nın birçok ülkesinde olduğu gibi, aşı karşıtlarına yönelik yasal tedbirlerin gelip gelmeyeceğini sordum… 'Tamamen dışlama anlamında değil, bazı yerlere girişlerine PCR testi ile girmelerine imkan getirecek görüşler var' yanıtını aldım" dedi.

Sarıkaya, şöyle devam etti:

"Aktarıldığına göre, TFF kararına da yansıdığı gibi aşı yaptırmamış olanlar maça, sinemaya veya 50 kişiden daha fazla kalabalık oluşturan AVM, düğün, nişan, toplantı gibi yerlere girmek istiyorsa, 48 saat önceden negatif olduğunu gösteren PCR test sonucunu ibraz etmekle yükümlü olacak.

Böylece hem tam bir yasak kapsamına alınmamış, hem de PCR testi sayesinde kısıtlamaya uğramamış duruma gelecek.

Bazıları hasta olmaları durumunda sağlık giderlerinin karşılanmaması, PCR’ın ücretsiz yapılmaması gibi önerileri de sunmuş.

Ancak Bakan Koca bunlara sıcak bakmamış.

Bilim Kurulu adı üzerinde bir tavsiye kurumu…

Dolayısıyla yaptırım hakları yok.

Anlaşıldığı kadarıyla Bakan Koca bu talepleri almış, kabine toplantısına hazırladığı grafiklerle sunacağını belirtmiş."

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