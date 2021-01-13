Sağlık Bakanı Koca ve Bilim Kurulu üyeleri, toplantının ardından Covid-19 aşısı olacak

Koronavirüs Bilim Kurulu, Sağlık Bakanı Fahrettin Koca başkanlığında saat 18.00'de aşı gündemiyle toplandı. Sağlık Bakanlığı, toplantının ardından Bakan Koca ve kurul üyelerinin Ankara Şehir Hastanesi'nde Covid-19 aşılarının ilk dozunu olacağını belirtti.

Koronavirüs Bilim Kurulu, saat 18.00'de Sağlık Bakanı Fahrettin Koca başkanlığında toplandı. Bilim Kurulu'nun gündeminde aşı ile ilgili gelişmeler var. Toplantının ardından Sağlık Bakanı Koca'nın kısa bir açıklama yapması bekleniyor.

Bugün, Bilim Kurulu toplantısı sırasında Türkiye İlaç ve Tıbbi Cihaz Kurumu, analizleri tamamlanan Çinli şirket Sinovac'ın ürettiği CoronaVac aşısı için "Acil Kullanım Onayı" vermişti.

TIKLAYIN - Türkiye İlaç ve Tıbbi Cihaz Kurumu'ndan CoronaVac aşısı için 'acil kullanım' onayı

Sağlık çalışanlarına randevu verilmeye başlandı

Koronavirüs aşısının laboratuvarlarındaki test süreci devam ederken sağlık çalışanlarına randevu verilmeye başlandı.

Sağlık çalışanları ve 65 yaş üstünden başlanarak uygulanacak olan Koronavirüs aşısının randevusu MHRS sistemi üzerinden alınıyor.

Koronavirüs aşıları, Aile Sağlığı Merkezleri ile kamu, özel ve üniversite hastanelerinde oluşturulacak Covid-19 aşı uygulama birimlerince yapılacak.

Brezilya, yüzde 50,4 oranında etkili olduğunu açıkladı

Çin ilaç şirketi Sinovac'ın ürettiği ve Türkiye'nin de satın aldığı CoronaVac aşısının Brezilya'da yapılan klinik deneylerde yüzde 50,4 oranında etkili olduğu görüldü.

Araştırmacıların yayımladığı veriler, aşının daha önce açıklanan sonuçlardan daha az etkili olduğuna işaret ediyor.

Farklı etkinlik oranları

Brezilya'da aşı denemelerini yürüten Butantan Enstitüsü'nden araştırmacılar, geçen hafta, "orta veya ağır" Covid-19 vakalarında aşının etkisinin yüzde 78 olduğunu açıklamıştı. Ancak Salı günü, bu oranının hesaplanmasında, tedavi gerektirmeyen ama aşı olan "çok hafif vakların" hesaba katılmadığı açıklandı.

Araştırmacılar, bu vakalar da hesaba katıldığında aşının etki oranının yüzde 50.4 olduğunu kaydetti. Butantan Enstitüsü, tedavi gerektiren hafif vakalarda aşının etki oranının yüzde 78, orta ve ağır vakalarda ise yüzde 100 olduğunu vurguladı.

Sinovac aşısı farklı ülkelerdeki denemelerde farklı sonuçlar verdi.

Geçen ay, Türkiye'de yapılan ikinci faz raporlamalarına göre aşının yüzde 91,25 etkili olduğu açıklanmıştı. Bugün yaygın aşılama programına başlayan Endonezya'da ise bu oran yüzde 65.3 olarak açıklandı.

TIKLAYIN - Koronavirüs aşısı için sağlık çalışanlarına randevu verilmeye başlandı