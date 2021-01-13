Koronavirüs aşısı için sağlık çalışanlarına randevu verilmeye başlandı

Koronavirüs aşısının laboratuvarlarındaki test süreci devam ederken sağlık çalışanlarına randevu verilmeye başlandı. Randevular, MHRS.GOV.TR sistemi ve ALO 182 üzerinden alınabiliyor.

Vatandaşlar, e-Nabız veya Merkezi Hekim Randevu Sistemi üzerinden aşı hakları olup olmadığını öğrenebilecek ve aşı hakları varsa randevu oluşturabilecekler.

Sağlık çalışanları ve 65 yaş üstünden başlanarak uygulanacak olan Koronavirüs aşısının randevusu MHRS sistemi üzerinden alınıyor. Koronavirüs aşıları, Aile Sağlığı Merkezleri ile kamu, özel ve üniversite hastanelerinde oluşturulacak Covid-19 aşı uygulama birimlerince yapılacak.