Bilim Kurulu aşı gündemiyle bugün toplanıyor

Sağlık Bakanlığı Koronavirüs Bilim Kurulu, Sağlık Bakanı Dr. Fahrettin Koca başkanlığında aşı gündemiyle toplanacak.

Video konferans yöntemiyle gerçekleştirilecek toplantının ardından yazılı açıklama yapılacak.

Sağlık Bakanı Fahrettin Koca, sabah saatlerinde Çin aşısını getiren uçağın Ankara Esenboğa Havalimanı'na ulaştığını duyurdu.

Aşılar buradan TIR’lara yüklenerek Sağlık Bakanlığı Halk Sağlığı Genel Müdürlüğü depolarına taşınacak. Daha sonra Türkiye İlaç ve Tıbbi Cihaz Kurumu'nda yapılacak 14 günlük testlerden onay alırsa aşılama başlayacak.

4 aşamada gerçekleşecek aşılama işlemi ilk olarak Covid-19 ile birebir temas halinde olan sağlık çalışanlarına ve 65 yaş üzeri vatandaşlara uygulanacak. Çin'den getirilen inaktif Covid-19 aşısı 2 doz şeklinde uygulanıyor.

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