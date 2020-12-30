Çin aşısının 3 milyon dozluk ilk partisi Ankara’ya ulaştı 

Sağlık Bakanı Fahrettin Koca, sabah saatlerinde Çin aşısını getiren uçağın Ankara Esenboğa Havalimanı'na ulaştığını duyurdu.

Koca, kişisel sosyal medya hesabından yaptığı açıklamada, "14 gün sürecek testleri hemen Türkiye İlaç ve Tıbbi Cihaz Kurumumuzda başlayacak. Testleri biter bitmez ise aşılama programımız Halk Sağlığı GM koordinasyonunda gerçekleşecek. Birlikte başaracağız" dedi.

Bakan Koca yine sosyal medya hesabından yaptığı paylaşım ile Çin'den ithal edilen Covid-19 aşılarının 29 Aralık Salı günü saat 19.50'de Pekin Havalimanından havalandığını duyurmuştu. Pekin'den o saatlerde havalanan uçak 30 Aralık Çarşamba günü saat 05.45 itibariyle Ankara Esenboğa Havalimanı'na ulaştı.

Aşılar TIR'larla Sağlık Bakanlığı Halk Sağlığı Genel Müdürlüğü depolarına taşındı

Aşılar buradan TIR’lara yüklenerek Sağlık Bakanlığı Halk Sağlığı Genel Müdürlüğü depolarına taşınacak. Daha sonra Türkiye İlaç ve Tıbbi Cihaz Kurumu'nda yapılacak 14 günlük testlerden onay alırsa aşılama başlayacak.

4 aşamada gerçekleşecek aşılama işlemi ilk olarak Covid-19 ile birebir temas halinde olan sağlık çalışanlarına ve 65 yaş üzeri vatandaşlara uygulanacak. Çin'den getirilen inaktif Covid-19 aşısı 2 doz şeklinde uygulanıyor.