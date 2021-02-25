Bilim Kurulu 1 Mart'taki normalleşme adımları öncesi toplandı: Gündemde sokağa çıkma yasakları, restoranların durumu var

Sağlık Bakanlığı Koronavirüs Bilim Kurulu saat 17.00’de toplandı. Saat 19:00’da Sağlık Bakanı Fahrettin Koca'nın basın açıklaması yapması bekleniyor.

Koronavirüs'le mücadelede 1 Mart itibariyle "Yerinde karar" dönemi başlıyor. Bu dönemde her ildeki vaka sayısı, aşılama oranı gibi veriler normalleşme adımlarının atılmasında belirleyici rol alacak. Riskin azaldığı illerde kademeli olarak normalleşme süreci başlayacak. Bu iller takip edilerek vaka sayılarının artması durumunda kısıtlamalar yeniden söz konusu olacak.

Ülke genelindeki her il, Sağlık Bakanlığının belirlediği vaka, aşılama oranı gibi ölçütler çerçevesinde "düşük", "orta", "yüksek" ve "çok yüksek" olmak 4 risk grubunda sınıflandırılacak. Bu risk grupları gözetilerek mart itibarıyla kademeli normalleşme süreci başlatılacak. Sokağa çıkma kısıtlaması, hafta sonu uygulamasından başlanarak illerin durumuna göre aşamalı şekilde kaldırılacak.

Tüm gelişmelerin ele alınacağı bugünkü Bilim Kurulu toplantısında öncelik, 1 Mart ile başlayacak "Yerinde Karar" dönemi olacak. Riskin azaldığı illerde kademeli olarak normalleşme sürecinin başlaması, buralarda sokağa çıkma yasağı saatlerinin kısaltılması, hafta sonu sokağa çıkma yasağı uygulamasına son verilmesi ve restoranların illerdeki vaka sayısına göre açılıp açılmayacağı görüşülecek.