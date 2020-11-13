"Bilim kurgu filminde gibi": Kulaklık olmadan sesleri doğrudan beyne gönderen cihaz geliştirildi

İsrailli teknoloji şirketi Noveta Systems, seslerin kulaklık olmadan doğrudan dinleyicinin beynine gönderilerek kafanın içinde duyulmasını sağlayan yeni bir cihaz geliştirdi.

The Independent'ta yer alan habere göre, Noveta Systems isimli şirket sesin doğrudan kafanın içinde duyulmasını sağlayan fütüristik bir ses teknolojisi cihazı geliştirdi. Masa üstü prototipi tanıtılan cihaz, kulaklık ihtiyacı olmadan, çevreye duyulmadan dinleyicinin kafasının içinde sesleri duyabilmesini sağlayacak.

Cihazın üretilmesinde 3 boyutlu algılama teknolojisi kullanıldı.Sound beaming (ses saçma) adlı bir teknolojiyle çalışan cihaz, başta kullanıcının kulağının konumunu belirleyen ve daha sonra sesi göndermek için ses ötesi dalgalarını kullanan 3D algılama modülüyle çalışıyor. Ses, stereo olarak yada dinleyicinin çevresinde 360 derecelik ses oluşturarak dinlenebiliyor.

Cihazın denemesinde doğa sesleri kullanıldı ve dinleyenlerin kendilerini orada hissetmesi amaçlandı.

AP ajansı, teknolojinin demosuna ilişkin "Dinleme hissi doğrudan bir bilim kurgu filminin içindeymişsiniz gibi hissettiriyor. 3 boyutlu ses o kadar yakın ki sanki kulaklarınızın içindeymiş, önünde, üstünde ve arkasındaymış gibi" ifadelerini kullandı.