Bilim insanlarından 47 kural: Flörtte başarıya ulaşmak için ne yapılmalı?

Personality and Individual Differences (Kişilik ve Bireysel Farklılıklar) isimli bilimsel yayında yayımlanan yeni bir çalışmada, araştırmacılar Menelaos Apostolou ve Christoforos Christoforou, Yunanca konuşan 487 katılımcıdan flörtü etkin kıldığına inandıkları özellikleri listelemelerini isteyerek açık uçlu anket yaptı.

Sonuçlar, Apostolou ve Christoforou'nun dürüstlük, saygı, gizem ve özgünlük dahil 47 esas özelliği tespit etmesini sağladı.

Independent Türkçe'nin aktardığı habere göre; Çalışmanın ikinci kısmındaysa araştırmacılar, Yunanca konuşan 808 katılımcıdan her bir özelliğin kendileri üzerinde ne kadar etkili olacağını değerlendirmesini talep etti.

Araştırmacılar, sonrasında her bir özelliği daha geniş kapsamlı 9 kategoride sınıflandırdı.

"Sözel olmayan iyi bir davranış, zeka ve nazik bir yaklaşım sahibi olmak en önemli faktörler olarak değerlendirildi" diye yazan araştırmacılar, hangi özelliklerin en etkili görüldüğüne dair, cinsiyetler arasında da temel farklılıkların bulunduğunu belirtti.

Araştırmacılar, "Örneğin kadınlar nazik yaklaşımı kendileri üzerinde daha etkili olarak değerlendirirken, erkeklerse iyi görünümün daha etkili olduğunu hesapladı" ifadesini de kullandı.

İşte araştırmacıların başarılı olarak etiketlediği 47 özellik:

1. Mizah

2. Zeka

3. İyi görünüm

4. Kibarlık

5. Dürüstlük

6. Bana karşı yoğun ilgi

7. Kelimelerle arasının iyi olması

8. Sebat

9. Saygı

10. İyi karakter

11. Özgüven

12. Özgünlük

13. Hoş tebessüm

14. Yaklaşım yöntemi

15. Geçimli olmak

16. Ortak karakter özellikleri

17. Cesaret

18. Aykırılık

19. İlginç kişilik

20. Cazibe

21. Ortak ilgi alanları

22. Eğitim

23. Şefkat

24. Letafet

25. İçinden geldiğince hareket etmek

26. Açık sözlülük

27. Güçlü bakışlar

28. Nezaket

29. Gizem

30. Harcamalarda rahat olmak

31. Güzel iltifatlar

32. Sabır

33. Romantizm

34. Tatlılık

35. Atılganlık

36. Kararlılık

37. Açıklık

38. İyi giyim

39. Bana dair şeyleri öğrenme ilgisi

40. Pozitif olmak

41. Bana bakış şekli

42. Neşe

43. Olgunluk

44. Hoş koku

45. Ciddiyet

46. İlişkide hızlı ilerlememesi

47. Sıra dışı hobiler

Çalışmaya buradan ulaşabilirsiniz.