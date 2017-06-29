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Yaşam
Deutsche Welle

Bilim insanlarından "son üç yıl "uyarısı

Altmış bilim insanı ve uzman, iklim değişikliği konusunda son üç yılın kaldığına dikkat çekti. Uzmanlar, G20 öncesi Dünya için çok geç olmadan harekete geçmek için 2020’nın hedef yıl olarak belirlenmesi çağrısı yaptılar.

29 Haziran 2017 02:09

İklim değişikliği uzmanları karbondioksit salınımını düşürmek için son üç yılının kaldığını, aksi takdirde Dünya için çok geç olabileceği uyarısında bulundular.

Altında altmış bilim insanı ile ekonomi, iş ve siyaset dünyasından ismin imzası bulunan ve çarşamba günü "Nature” isimli bilimsel dergide yayınlanan makalede uzmanlar, 2020 yılına dikkat çektiler.

Kaleme aldıkları makalede uzmanlar, "yıllık karbondioksit salınımının 2020 yılından sonra artmaya veya aynı seviyede seyretmeye devam etmesi durumunda, Paris İklim Anlaşması ile ortaya konulan hedeflere erişmenin imkansız hale geleceğin,” vurguladılar.

Enerji, altyapı, ulaşım, toprak kullanımı, endüstri ve finans alanlarında 2020'yi hedef gösteren uzmanlar, bu altı sektörde kayda değer salınım azaltılması olabileceğini belirttiler.

G20 katılımcılarına çağrı

Almanya'nın Hamburg kentinde 7-8 Temmuz tarihleri arasında yapılacak G20 zirvesine katılacak dünyanın en gelişmiş 19 ekonomisi ve Avrupa Birliği'ne çağrıda bulunan bilim insanları, 2020 yılının iklim değişikliği konusunda iddialı hedeflerin konulup uygulanabilmesi için tanınması gerektiğini söylediler.

Esnek, müreffeh, kapsayıcı ve bileşik bir uluslararası ekonominin sağlanması için gerekli tartışmaların yapılması için de 2020'nin hedef yıl olarak belirlenmesi gerektiğini ifade eden uzmanlar, "Bu durum, 2018'de ülkeler ilerlemelerini değerlendirirken ve Paris İklim Anlaşması çerçevesinde ülke taahhütlerini yenilerken yükseltişmiş bir hırs verir” dediler.

Aralık 2015'te 190'dan fazla ülke tarafından onaylanan Paris İklim Anlaşması, sera gazı emisyonunu 2030'a kadar 56 milyar ton düşürmeyi hedefliyor. Bu hedefle küresel sıcaklık artışının yüzyılın sonuna kadar 2 derecenin altında tutulması isteniyor.

ABD Başkanı Donald Trump, 1 Haziran günü yaptığı açıklamada selefi Barack Obama'nın imzacılarından biri olduğu Paris İklim Anlaşması'ndan ayrıldıklarını söylemişti.

© Deutsche Welle Türkçe

dpa/AFP/DÇ/GA

Haber, değiştirilmeden kaynağından otomatik olarak eklenmiştirDeutsche Welle

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