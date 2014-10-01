Zeytinyağı, kalp hastalıklarının tedavisinde hangi etkiye sahip?

İllionis Üniversitesi'nde yürütülen bir araştırmada, "hayvansal gıdalarda bulunan yağın kalp hastalıklarını kötü etkilediği görülürken, zeytinyağında bulunan bir yağ asidi olan 'oleate'nin (oleik asit) kalp yetmezliğine sahip hastalarda iyileştirme gerçekleştirebileceğine dair bazı tespitler yer aldı. "Zeytinyağının kalp krizi riskini azaltmak için kullanılan statin ilaçlarıyla aynı etkiye sahip olabileceğine" işaret eden daha önceki araştırmalar da bu çalışmayı destekler nitelikte.

Kashmira Gander'ın, İngiliz Independent gazetesinin sağlık bölümünde yayımlanan "Bilim insanlarına göre zeytinyağı kalp yetmezliğine engel olmada yardımcı oluyor" başlıklı yazısında zeytinyağı ve kalp hastalıklarıyla ilgili sunduğu bilgiler şöyle:

Bir kişinin kalp yetmezliği çekmesinin en temel nedeni kalp krizi, uyuşturucu ve alkol kullanımı veya yüksek tansiyon gibi faktörle kalp kaslarının hasar görmeye başlamasıdır.

En küçük fiziksel aktivitede ya da istirahat sırasında nefes darlığı çekme; ayakların, ayak bileklerinin, karnın veya sırtın şişmesi ve yorgunluk kalp yetmezliğinin belirtileridir.

Şimdilik kalp yetersizliğini ortadan kaldıran bir tedavi yolu bulunamadı. Ancak yaşam tarzında yapılacak değişiklikler ve ilaçlarla kalp yetersizliğine bağlı yakınmaların gidermek ve hastalığın ilerlememesini sağlamak mümkün.

Absorbe edilen toksik yağ depoları kalp damarlarında depolanarak kalbin yeteri kadar çalışamamasına neden oluyor.

Bilim insanları, “zeytinyağında bulunan oleik asidin, toksik yağ depolarını parçalayacak enzimleri üretmekte yardımcı olabileceğine" inanıyor. Böylece, kalp daha sağlıklı çalışabilcek.

Chicago’da, Illinois Üniversitesi’nden Dougles Lewandowski Telegraph’a şunları söyledi:

"Kalp yetmezliğinde, yararlı genler bastırılıyor. Ancak kalbe 'oleate" sağlayarak, yararlı genleri tekrar düzeltebiliyor, yağ metabolizmasını daha dengeli hale getirebiliyor ve toksik yağı düşürebiliyor olmak oldukça heyecan verici bir buluş.

Bu sağlıklı yağları tüketmenin kalp sağlığında olumlu bir etkiye sahip olabileceğiyle ilgili daha fazla kanıt sağlıyor.”

Araştırmacılar, bu bulguları "Circulation" dergisinde yayınlayabilmek için, farelerin 'oleate' veya 'palmitate' (hayvansal gıdalarda bulunan yağ, palmitik asit) maddelerine nasıl tepki verdiğini gözlemledi.

Dr. Lewandowski "bilim insanlarının, 'Oleik asit'i hasta bir kalbe pompaladıklarında, kalbin kasılmasında ve kanı pompalayışında ani bir iyileşme gözlemlediğini" ifade ederken, "Hayvansal yağ pompaladıklarında ise, kalp hastalığının daha da kötüye gittiğini ve daha fazla toksik yağ üretimi gerçekleştiğini" belirtiyor.

"Zeytinyağının kalp krizi riskini azaltmak için kullanılan statin ilaçlarıyla aynı etkiye sahip olabileceğini" gösteren önceki araştırmalar bu çalışmayı destekler nitelikte.