Yaşlanmayı yavaşlatmanın yöntemi bulundu

Stony Brook- New York Eyalet Üniversitesi'nden araştırmacılar, beyin fonksiyonunda ilk bozulma belirtilerinin görüldüğü yaşı tespit ederek bu sürecin nasıl yavaşlatılabileceğini belirledi.

Sputnik Türkçe'nin PNAS dergisinde yayınlanan çalışmadan aktardığına göre, nörobilimci Lillian Muhika-Parodi, 18 ila 88 yaşları arasında yaklaşık bin kişinin katılımıyla yapılan deneyin sonuçlarını açıkladı.

Katılımcıların beyninin farklı bölgeleri arasındaki etkileşimin nasıl değiştiği, yaşa ve tüketilen gıdaya ne kadar bağlı olduğu incelendi.