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Koronavirüs

Bilim insanları yanıtladı: Maske takmak Koronavirüs'e yakalanma riskini yüzde kaç azaltıyor?

09 Temmuz 2020 20:52

ABD’li bilim insanları, ağız ve burnu kapatmanın yeni tip Koronavirüs'e (Covid-19) yakalanma riskini yüzde 65 azalttığını açıkladı. Araştırmacılar maske ile birlikte sosyal mesafeye dikkat edilmesiyle Covid-19 yakalanma riskinin yüzde 90 azaldığını söyledi.

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