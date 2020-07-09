Bilim insanları yanıtladı: Maske takmak Koronavirüs'e yakalanma riskini yüzde kaç azaltıyor?

ABD’li bilim insanları, ağız ve burnu kapatmanın yeni tip Koronavirüs'e (Covid-19) yakalanma riskini yüzde 65 azalttığını açıkladı. Araştırmacılar maske ile birlikte sosyal mesafeye dikkat edilmesiyle Covid-19 yakalanma riskinin yüzde 90 azaldığını söyledi.

NTV'de yer alan habere göre; ABD’de yer alan California Üniversitesi Davis Çocuk Hastanesi’nden bilim insanları, maske takmanın Koronavirüs bulaşma riskini yüzde 65 azalttığını buldu.



Pediatrik bulaşıcı hastalıklar uzmanı Dean Blumberg, “Maskelerin işe yaramadığını söyleyen insanlara inanmayın. Maskelerin yararı bilimsel kanıtlarla destekleniyor. Bu 'Yer çekimine inanmıyorum' demek kadar cahilce” ifadelerini kullandı.

Koronavirüs bulaşırken iki yol izliyor

Bununla birlikte, Koronavirüs havada yayılırken iki farklı yol izliyor. Bunlardan ilki damlacık yoluyla yayılma, ikincisi ise aeorosol tip yayılma. Bilim insanları ağız ve burundan yayılan damlacıkların bir saç telinin üçte biri kadar olduğunu ancak gözle görülebileceğini söyledi.