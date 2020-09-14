Bilim insanları, Venüs'te olası yaşam işaretleri buldu

Güneş'e en yakın ikinci gezegen olan Venüs’te yaşam izleri bulunmuş olabilir. İddiaya göre, gezegenin atmosferinde biyolojik yaşamın olduğu ortamlarda bulunan bir madde olan 'fosfin' keşfedildi.

Geçtiğimiz günlerde "çok önemli ve büyük bir keşfin" açıklanacağı söyleyen Kraliyet Astronomi Cemiyeti, bugün TSİ 18.00’da sadece basın mensuplarının katılabileceği bir toplantı düzenledi.