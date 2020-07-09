Bilim insanları ve Dünya Sağlık Örgütü, "Koronavirüs havadan bulaşır mı?" sorusuna yanıt arıyor

Yeni tip Koronavirüs'ün (Covid-19) hava yoluyla bulaşıp bulaşamayacağına ilişkin bilim insanları ve Dünya Sağlık Örgütü güçlerini gerçekleştirdi. Araştırmada Koronavirüs'ün enfekte insanlardan yayılan küçük partiküllerin saatlerce havada asılı kalma ve risk oluşturma ihtimali üzerinde durulacak.

The Guardian'da yer alan habere göre, bilim insanları ve Dünya Sağlık Örgütü'nden sağlık mühendisleri yeni tip Koronavirüs'ün küçük partiküllerinin ne kadar süre havada kalabildiğini, klimalardan mı yayıldığı ve ne kadar bulaşıcı olduğunu araştırmaya başladı.

200'den fazla bilim insanının Dünya Sağlık Örgütü'ne gönderdiği ve virüsün havadan bulaşma ihtimalini hatırlatan açık mektuba yanıt veren enfeksiyon uzmanı Prof David Heymannn, Dünya Sağlık Örgütü'nün virüsün havadan bulaştığı kararını alma ve ülkelere buna göre önlem listesi yayımlaması için önce iyi çalışılmış çalışmaların sonuçlarının görülmesi gerektiğini söyledi. Heymann "Bu mektubu imzalayanların bir çoğunun çeşitli DSÖ gruplarında bu konuyu araştırıyor olamsı ironik" dedi. Heymann, hava yoluyla bulaşmanın kapalı kapılar ardında mümkün olduğunu söyledi. Heymann, "Özellikle duvarda asılı olan bir klima partikülü alıp geri bırakabilir, eğer filtreli değilse odada dolanır" dedi.

Dünya Sağlık Örgütü, virüsün havadan bulaştığı sonucu araştırmalarda görülürse Covid-19 mücadelesi için önerilen sosyal mesafe, 1 buçuk metre gibi kuralları gözden geçirecek.