Bilim insanları, "Uzun süre birlikte olan çiftler birbirine benzer mi?" sorusuna yanıt aradı

Stanford Üniversitesi'nden bilim insanları "Uzun yıllar beraber olan çiftler birbirine benzer mi?" sorusuna yanıt aramak için çalışmalara başladı.

The Guardian'da yer alan habere göre, uzun süren ilişkilerde çiftlerin birbirine benzeyip benzemeyeceği sorusu uzun yıllardır yanıt aranan bir araştırma konusu oldu. Stanford Üniversitesi'nden Pin Pin Tea-makorn ve Michal Kosinski, isimli iki doktora öğrencisi yüzlerce çiftin fotoğrafını analiz ederek bu soruya yanıt aramak için harekete geçti.

Tea-makorn, "Asıl düşüncemiz 'İnsanların yüzü zamanla değişir mi?' sorusuna yanıt aramaktı" dedi. Araştırmacılar, internet üzerinden yaptıkları aramalarda çiftlerin evlendikleri günden yıllar sonrasına kadar olan fotoğraflarını buldu. Araştırma için 517 çifte ait fotoğraflar toplandı.

Çiftlerin yüzünün benzeyip benzemediğini çözmek için araştırmacılar gönüllülere bir hedef kişinin fotoğrafı yanında 6 yüz daha gösterdi. Gösterilenlerden biri, kişinin partneri olurken diğerleri rastgele seçildi. Gönüllülerden, önlerindeki 6 yüzü hedef kişiye benzerliğine göre sıralamaları istendi.

Araştırmanın bulgularını Scientific Reports dergisine yazan Tea-makorn ve Kosinski, çiftlerin zaman içinde birbirine benzediğine dair herhangi bir kanıta ulaşmadıklarını belirtti. Ancak çiftlerin ilişkilerin başından itibaren 6 kişilik seçki içinde birbirlerine daha çok benzediği fark edildi.

Araştırma için incelenen ünlü çiftlerden Benedict Cumberbatch ve Sophie Hunter gibi yüzlerce örneğin ilişki sürecinde daha fazla benzemeye başlamadığı ancak en başta birbirlerine benzeyen bazı özellikleri olduğu tespit edildi. Tea-makorn, insanların birlikte olacakları kişiyi seçerken başta benzer özelliklere ilgili duyabileceğini vurguladı.