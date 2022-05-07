Bilim insanları uzaktan çalışmanın üretkenliği olumsuz etkilemediğini ortaya koydu

Uzaktan çalışmanın etkisini inceleyen bilim insanları, çalışanların üretkenliğinin düşmediğini tespit etti.

Teksas A&M Üniversitesi Kamu Sağlığı Fakültesi'nden Kamrie Sarnosky, Mark Benden, Garett Sansom, Leslie Cizmas ve Annette Regan'dan oluşan araştırma ekibi, bir petrol ve doğalgaz şirketinin 264 çalışanının verilerini analiz etti.

Araştırma süresi boyunca şirket Harvey Kasırgası yüzünden ofislerini kapatmak zorunda kalmıştı. 17 Ağustos - 3 Eylül 2017'de gerçekleşen kasırgada uzaktan çalışma sistemine geçilmişti.

Kasırganın öncesinde, kasırga sırasında ve olaylar bittiğinde toplanan verileri inceleyen uzmanlar, çalışanların kasırga sırasında bilgisayar kullanımının azaldığını tespit etti.

Ancak buna rağmen 7 aylık uzaktan çalışma süresi boyunca yapılan iş, kasırga öncesi seviyelere ulaştı. Bilim insanlarına göre bu sonuç, uzaktan çalışmanın üretkenliği olumsuz etkilemediğini gösteriyor.

"Çalışanların nerdeyse tamamı, Harvey Kasırgası'ndan öncekiyle aynı iş seviyesine çıktı"

Araştırma ekibinden Mark Benden, "Araştırmada yer alan çalışanların nerdeyse tamamı, Harvey Kasırgası'ndan öncekiyle aynı iş seviyesine çıktı" dedi. Benden, ABD'de uzaktan çalışma veya hibrit sistem tartışmalarının yapıldığına işaret edip şöyle konuştu:

"Bulgular, işverenler için şu anda çok büyük bir mesaj."

Öte yandan araştırmada, uzaktan çalışmanın sağlığa etkisi de incelendi. Benden, "Araştırma, belirli bir süre boyunca belirli bir hızda belirli bir şekilde çalışırsanız, işten dolayı yaralanma ihtimalinizin daha yüksek olduğunu gösteriyor" diye konuştu. Benden sözlerini şöyle sürdürdü:

"Ancak biraz daha az sıklıkta çalışırsanız, süreyi bölerseniz ya da dik durmak gibi özelliklere sahipseniz, o zaman ofis işlerinizi yaparken bir sorun yaşama ihtimaliniz daha da azalır."

Araştırma ekibi bu bilgilerin, uzaktan çalışma gibi konularda işçilerin sağlığını korumasını teşvik etmek için uygun politikalar geliştirilmesinde kullanılabileceğini düşünüyor.