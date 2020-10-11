Bilim insanları, ses hızının üst limitini buldu

Üç farklı kurumdan bir araya gelen bilim insanları, ses hızının ulaşabileceği en yüksek hızı keşfetmek üzere çalışmaya koyuldular. Bilim insanları, sesin en hızlı atomik katı hidrojende hareket edeceğini öngörerek testler yaptılar.

Ses hızı standart olarak deniz seviyesinde, hava ve 20 derece sıcaklıkta olacak şekilde 343 m/sn (yaklaşık 1.235,5 km/sa) olarak alınıyor. Şartlara bağlı olarak ise sesin hızı da değişiyor.

Queen Mary Londra Ünivesitesi, Cambridge Üniversitesi ve Yüksek Basınç Fiziği Enstitüsü'nden araştırmacılar, bir araya gelerek sesin maksimum hızını buldu. Bilim insanları, dünyanın en sert malzemesi elmasta hareket eden sesi iki katı hıza ulaştırdı. Ses, yaklaşık 36 km/sn hızda seyahat etti.

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