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Bilim / Teknoloji

Bilim insanları, seks bağımlılığının nedenini keşfetti

Hiperseksüel döngüde cinsel arzu, sürekli aktif davranış, doygunluk ve cinsel yorgunluk dönemi gibi aşamalar yer alıyor

11 Ekim 2017 22:26

Avustralya ve Kanadalı bilim insanları, hiperseksüalite ve seks bağımlılığı olarak anılan rahatsızlığın nedenlerini ortaya çıkarmaya yönelik bir araştırma gerçekleştirdi.

Sonuçları Sexual Behaviour Archives (Cinsel Davranış Arşivleri) dergisinde yayımlanan araştırmaya göre, bilim insanları incelemeleri sonucunda ‘hiperseksüel döngü' adlı bir kavram geliştirdi.

Bu döngüde cinsel arzu, sürekli aktif davranış, doygunluk ve cinsel yorgunluk dönemi gibi aşamalar yer alıyor.

Sputnik'in haberine göre, cinsel yorgunluk dönemine gelindiğinde hasta vücudunu dinlendirmeye alıyor. Bir süre sonra hastanın yeniden ‘uyanması' ile de döngü tekrarlanıyor. Bunun nedenlerinden biri olaraksa bellek bozuklukları olarak tanımlanan kognitif yetersizlik gösteriliyor.

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