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Bilim / Teknoloji

Bilim İnsanları: Satürn'ün uydusu Titan'da hücre zarı oluşturabilecek kimyasal buldu

Satürn'ün uydusu Titan'da canlı yaşamının ortaya çıkabilmesi için gerekli olan, hücre zarına benzer koruyucu yapı oluşturabilecek bir kimyasalın varlığı keşfedildi

31 Temmuz 2017 23:36

Amerikan Havacılık ve Uzay Dairesinin (NASA) ABD'nin Maryland eyaletindeki Goddard Uzay Uçuş Merkezinin astrobiyoloji bölümünden bilim insanları, Titan'ın atmosferinde "akrilonitril" denilen, yaşamın yapı taşı olan hücre mimarisinin oluşumunu sağlayabilecek bir kimyasalın bulunduğunu bildirdi.

Şili'deki Atamaca Büyük Milimetre/Milimetrealtı Teleskop Dizisi'nin (ALMA) Titan'dan topladığı verileri inceleyen bilim insanları, uydu-gezegende "vinil siyanür" olarak da adlandırılan elemente ait belirgin bir kimyasal parmak izinin varlığını tespit etti.

Titan'da milyarda 2,8 birim yoğunluğunda bulunan söz konusu kimyasalın daha çok stratosfer tabakasında yoğunlaştığı ve uzaydan bakıldığında uydu-gezegene kahverengi-turuncumsu rengini veren element olduğu belirtildi.

Plastik üretiminde kullanılan kimyasalın canlı hücresini dış dünyadan yalıtarak hücre içinde kimyasal reaksiyonların meydana gelmesini sağlayan hücre zarındaki çift tabakalı yağlanmaya benzer yapılar oluşturabildiği kaydedildi.

Bilim insanları, bunun ortalama sıcaklığın eksi 179 santigrat derece olduğu, sıvı metan gazıyla kaplı göllerin bulunduğu Titan'ın zorlu atmosfer koşullarında canlı yaşamının ortaya çıkmasını sağlayabilecek korumayı gerçekleştirebileceğini ileri sürdü.

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