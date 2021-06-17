Bilim insanları, minyatür bilgisayarlar sayesinde ağaç salyangozlarının yaşamını inceliyor

Bilim insanları, 'Partula hyalina' olarak bilinen ağaç salyangozlarının nasıl hayatta kaldığını öğrenmek için sıra dışı bir yöntem kullandı. Salyangozların kabuklarına, minyatür bilgisayarlar yerleştirdi. Dünyanın en küçük bilgisayarı olan Michigan Mikro Mote, Michigan Üniversitesi'nde Elektrik Mühendisliği ve Bilgisayar Bilimi Profesörü David Blaauw ve ekibi tarafından ilk kez 2014 yılında görücüye çıkarılmıştı.

Bilim insanları, bir salyangoz türünün nasıl hayatta kaldığını bulmak için, salyangozların kabuklarına yapıştırılacak küçüklükte minyatür bilgisayarlar kullandı.

Birgün'ün Cosmos Magazine'den aktardığına göre, pembe kurt salyangozlarının kabuklarına takılan minik bilgisayarlarla endemik bir tür olan 'Partula hyalina' türü ağaç salyangozlarının vadide nasıl hayatta kaldıkları izlendi.

Güney Pasifik Okyanusu'ndaki Fransız Polinezyası'nda tropikal bir takımada olan Tahiti'nin de parçası olduğu Sosyete Adaları, zamanında 61 farklı ağaç salyangozu türüne ev sahipliği yapıyordu.

Ancak dev Afrika salyangozu türü adaya geldiğinde beraberinde bazı haşereleri de getirdi. Bunun üzerine tarım bilimciler, adadaki Afrika dev salyangozu popülasyonunu azaltmak için 1974 yılında pembe kurt salyangozu türünü adaya getirdi.

Bu durum, adadaki ağaç salyangozu türlerini tehlikeye attı ve sonuç olarak çoğu tür tükendi. Fakat 'Partula hyalina' olarak bilinen ağaç salyangozu türü hayatta kalmada ısrarcıydı ve bilim insanları bunun ardındaki nedeni araştırmak istedi.

Biyologlar ve mühendisler bir araya geldi

Araştırmalar için Michigan Üniversitesi'nden biyologlarla dünyanın en küçük bilgisayarını tasarlayan mühendisler bir araya geldi. Araştırmalar sonucu Partula hyalina türünün diğer türlerden farklı olarak sahip olduğu beyaz kabuğunun, onun adadaki güneş gören ormanlık alanları istila etmesini ve böylece hayatta kalmasını sağladığı anlaşıldı.

Dünyanın en küçük bilgisayarı olan Michigan Mikro Mote, Michigan Üniversitesi'nde Elektrik Mühendisliği ve Bilgisayar Bilimi Profesörü David Blaauw ve ekibi tarafından ilk kez 2014 yılında görücüye çıkarılmıştı. Küçük bilgisayarlar ilk kez bu araştırmada kullanılma fırsatı buldu.

Araştırmada görev alan Cindy Bick ve Diarmaid Ó Fioghil, sensörleri direkt olarak pembe kurt salyangozlarının kabuklarına yapıştırdı fakat Partula hyalina koruma altındaki bir tür olduğundan onları izleyecek bilgisayarlar ağaçların yapraklarının altına sabitlendi. Böylece salyangoz türünün yaşamı korunmuş oldu.

10 kat daha fazla güneş ışığı alıyorlar

Araştırmacılar bilgisayarların güneş enerjisiyle ne kadar sürede şarj olduklarını ölçerek ışık yoğunluğunu tespit ettiler. Sonuç olarak öğlen saatlerinde Partula hyalina türünün pembe kurt salyangozlarından ortalama on kat daha fazla güneş ışığı aldığı tespit edildi.

Profesör Blaauw araştırmayla ilgili, "Daha önce elde edilmemiş verileri elde edebildik. Bunun nedeni, bir salyangozun üzerine konabilecek kadar küçük bir bilgisayar sistemimizin olmasıydı" değerlendirmesinde bulundu.

Araştırmacı Cindy Bick ise "Sensörlü bilgisayarlar adadaki endemik türleri nasıl koruma altına alacağımızı anlamamızı sağlıyor. Bu habitatları uygun koruma önlemleriyle haritalayabilir ve koruyabilirsek adadaki türlerin hayatta kalmasını sağlayabiliriz" dedi.