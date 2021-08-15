Bilim insanları, mevcut aşıların etki edemediği Covid-19 varyantının, gerçekçi bir olasılık olduğunu söylüyor

Bilim insanları, aşının etkisiz kalabileceği varyantların gerçekçi bir olasılık olduğunu söylerken, böyle bir durumun salgınla mücadeleyi bir yıl veya daha uzun süre uzatabileceğine dair uyarılarda bulundu. İngiltere'de uzmanlar, mevcut aşıların etki edemediği olası yeni tip Koronavirüs (Covid-19) varyantı ile başa çıkmak amacıyla acil durum planları yapılması için bakanlara baskı yapıyor.

Hükümetin Acil Durumlar için Bilimsel Danışma Grubu (Sage) tarafından hazırlanan son makaleler, aşılardan etkilenmeyen bir varyantın çıkmasının “gerçekçi bir olasılık” olduğunu öne sürdü.

Sage, İngiltere'de daha fazla aşı üretim tesisi kurulması ve varyantların evrimini tahmin etmek için laboratuvar temelli çalışmalar üzerinde devam eden çalışmalara destek verdi.

Sage üyesi ve hükümetin Covid-19 modelleme grubunun lideri Prof Graham Medley, yeni bir varyantın "bizi uzun bir yoldan geri döndüreceği için çok ciddiye alınması gereken bir şey" olduğunu söyledi

"Bağışıklığı önemli ölçüde aşabilen yeni bir varyant, esasen yeni bir virüs olacaktır" diyen Imperial College'ın Covid-19 müdahale ekibinden Dr Marc Baguelin, "Böyle yeni bir virüsün, geçmiş enfeksiyon veya aşılardan gelen tüm bağışıklığı tamamen ortadan kaldırması olası değildir. En azından ölüm veya hastaneye yatış gibi en ciddi sonuçlar için bir miktar bağışıklık kalmalı. Büyük olasılıkla mevcut aşıları, ortaya çıkan suşu içerecek şekilde güncelleyebileceğiz" ifadelerini kullandı.

İngiltere'deki 16 ve 17 yaşındaki tüm çocuklar, okullar açılmadan önce bir miktar koruma sağlamak için önümüzdeki hafta aşı olabilecek.

Sağlık bakanı Sajid Javid, "Bu virüsle güvenli bir şekilde yaşamaya devam edebilmemiz ve kendinize, ailenize ve topluluğunuza ihtiyaç duydukları korumayı sağlayarak özgürlüklerimizin tadını çıkarabilmemiz için mümkün olan en kısa sürede aşılarınızı yapın” dedi.

Liberal Demokrat sağlık sözcüsü Munira Wilson da olası varyantlara karşı bir plan yapmayı destekliyor. Wilson, “Hükümet, kendini izole etmeyi reddederek, kendi kurallarını çiğneyerek ve hayatlara mal olan hatalar yaparak halkın güvenini kaybetti. Bu güveni geri kazanmanın tek yolu şeffaflıktır” dedi.

İngiltere'de Covid-19 kaynaklı 93 yeni can kaybı ve 29 bin 520 yeni vaka kaydedildi. İngiltere Halk Sağlığından elde edilen veriler, iki doz Covid-19 aşısının, baskın Delta varyantından hastaneye yatışa karşı yüzde 90'dan fazla etkili olduğunu gösteriyor.