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Bilim / Teknoloji

Bilim insanları Mars'ın yüzeyinde buz kütleleri keşfetti

Mars'ta gerçekleşen sert tsunami izleri de su birikintisi hakkında var olan tahminleri destekliyor

23 Ağustos 2017 22:15

Bilim insanları Mars’ın ekvatoruna yakın bir bölgenin yer altında buz kalıpları şeklinde büyük bir miktarda su keşfi gerçekleştirdi.

Ontrava'nın haberine göre ,araştırmacılar için büyük bir keşif olan bu buzlar, aynı zamanda beraberinde detaylı da bir araştırmayı başlatmış oldu.

Mars Odyssey adlı uydu aracağı ile alınan verilerden yola çıkarak fark edilen su birikintisi bilim insanlarını harekete geçirdi. Su birikintisinin oluşumu hakkında ortaya atılan birçok fikir arasından büyük meteorların düştükten sonra yanardağın püskürerek buzları eritmesi fikri en çok onaylanan tahmin oldu.

Henüz araştırmaları devam edilen su birikintisi Mars’ın eski halinden çok daha farklı bir halde olduğunu gösteriyor. Aynı zamanda Mars’ta gerçekleşen sert tsunami izleri de su birikintisi hakkında var olan tahminleri destekliyor.

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