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Bilim / Teknoloji

Bilim insanları Mars ortamında domates üretti

Üretilen domateslerden ketçap da yapıldı

10 Kasım 2021 09:39

Florida’daki Florida Teknoloji Üniversitesi’ndeki Aldrin Uzay Enstitüsü ile ketçap üreticisi Heinz’ın ortak çalışması sonucunda Mars ortamında domates üretildiği açıklandı.

Araştırmayı yürüten bilim insanı Andrew Palmer’ın yönettiği grup güçlü LED ışıklar kullandı ve sıcaklık ve toprak değerlerini de yakından takip etti.

Mars’ta yaşamın başlaması durumunda insanların karşılaşabileceği senaryoları analiz eden uzmanlar, Mars’taki toprağa benzeyen Mojave Çölü’nden toprak üzerinde çalıştı.

Yüzlerce domates hasat etmeyi başaran bilim insanları buna rağmen daha büyük verim alabilmek için ışık, toprak ve sıcaklık gibi değerlerin dengesini sağlamaya çalışacaklarını kaydetti.

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