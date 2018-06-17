Bilim insanları Loch Ness canavarının DNA'sını arıyor

Yeni Zelandalı bilim insanları, İskoçya'nın Loch Ness Gölü'nde yaşadığı rivayet edilen canavarın gizeminin çözülmesi için kolları sıvadı. İskoçya'ya giden ekip, çalışmalarına gölden su örnekleri toplayarak başladı.

Araştırma hakkında Fransız haber ajansı AFP'ye bilgi veren Otago Üniversitesi'nden Profesör Neil Gemmell, "Binden fazla kişi bir canavar gördüğünü söylüyor. Belki de orada sıra dışı bir şey var" diye konuştu.

Genetik üzerine çalışmalar yürüten Gemmell, gölden aldıkları su örneklerinde canavar DNA'sının izini araştıracaklarını söyledi. Çevresel DNA olarak bilinen bu yöntem, dünya üzerinde bıraktıkları organik ayak izleri üzerinden canlıların tespitini sağlıyor.

İskoçya'nın kuzeyinde yer alan Loch Ness'te tanımlanamayan bir canlı gördüğünü ilk dile getiren kişinin, 6'ncı yüzyılda bölgeye Hristiyanlığı götüren Aziz Columba olduğu rivayet ediliyor. Son ihbar ise 26 Mart'ta bölgeyi ziyaret eden ABD'li bir çift tarafından yapıldı.

Nessie olarak adlandırılan canavarı gördüğünü öne sürenler, uzun bir boyna sahip sürüngen bir yaratık olduğunu söylüyor. Bu tasvir, 66 milyon yıl önce soyu tükenmiş bir deniz canlısı olan "Plesiosaurus" olabileceği yönünde teorilerin ortaya atılmasına neden olmuştu. Diğer teoriler ise Nessie'nin büyük bir mersin ya da yayın balığı olabileceği yönünde. Ancak gölde bu balıkların şu ana kadar hiç tutulmadığı belirtiliyor.

AFP/ÖA,CÖ

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