Bilim insanları, kullanılmış plastik şişeleri vanilya aromasına dönüştürüyor

Plastik şişeler, genetiğiyle oynanmış bakteriler kullanılarak vanilya aromasına dönüştürüldü. Bu gelişme, okyanuslarda plastik kirliliğe sebep olan en yaygın ikinci tür olan plastik şişelerin geri dönüşümünü daha etkili hale getirmeye ve küresel plastik kirliliğiyle mücadele etmeye yardımcı olabilir.

The Guardian'ın haberine göre; dünyada her dakika yaklaşık 1 milyon plastik şişe satılıyor ve sadece yüzde 14'ü geri dönüştürülüyor. Halihazırda geri dönüştürülen bu şişeler bile sadece giysiler veya halılar için iplere dönüştürülebiliyor. Plastik şişelerin, gıda ve kozmetik endüstrilerinde yaygın olarak kullanılan vanilin gibi maddelere dönüştürülmesi, geri dönüşüm adına önemli bir adım.

"Plastiğin sorunlu bir atık olduğu algısına meydan okuyor"

Araştırmayı yürüten Edinburgh Üniversitesi'nden Stephen Wallace "Çalışmamız, plastiğin sorunlu bir atık olduğu algısına meydan okuyor. Onun yeni bir karbon kaynağı olarak kullanılabileceğini gösteriyor" dedi.

Royal Society of Chemistry'den Ellis Crawford, yapılan çalışma için “Bu, sürdürülebilirliği geliştirilmesi mikrobiyal bilimin ilginç bir kullanımı. Çevreye zararlı olan plastikleri önemli bir maddeye dönüştürmek için mikropları kullanmak, yeşil kimyanın güzel bir göstergesi" ifadelerini kullandı.