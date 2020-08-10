Bilim insanları Koronavirüs'e karşı korumada 14 farklı maskeyi test etti; en etkili ve en etkisiz çeşitleri açıkladı

Bilim insanları yeni tip Koronavirüs (Covid-19) salgınının yayılımını engellemek için takılan maske tiplerini ve ne kadar işe yaradıklarını inceledi. Araştırmaya göre, maske olarak kullanılan bandanalar, tozluklar ve örgü maskelerin en az koruyan çeşitler olduğu ortaya çıktı.

New York Post'ta yer alan habere göre, Duke Üniversitesi'nden bilim insanları Covid-19'a karşı korumada 14 maske tipini inceledi. Genellikle sağlık çalışanları tarafından kullanılan N95 maskelerin konuşma sırasında damlacık taşınmasını engellemede en etkili tür olduğu ortaya çıktı.

Covid-19 yayılımını durdurma konusunda işe yarar olduğu tespit edilen diğer maskeler arasında 3 katlı cerrahi maskeler, evde yapılabilen pamuk maskeler yer aldı.

Öte yandan bandana, örgü maske gibi türlerin yeterli derecede koruma sağlamadığı belirtildi. Koşucuların sık sık kullandığı boyunlukların ise en az işe yarar tür olduğu belirtildi. Boyunlukların, hiç maske takmamaktan bir farkı olmadığı vurgulandı.

Toplam 14 maskeyi inceleyen uzmanlar, deney için lazerle donatılmış siyah bir kutu ve cep telefonu kamerası kullandı. Maske takan deneklerin kutuya doğru konuşmasını isteyen bilim insanları, ne kadar parçacık yaydıklarını tespit etti.