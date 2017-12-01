Bilim insanları ‘Kediler mi yoksa köpekler mi daha zeki?' sorusunun yanıtını buldu

ABD'nin Tennessee eyaletindeki Vanderbilt Üniversitesi'nde bir grup bilimci tarafından yürütülen araştırma, köpek beyninin düşünme ve planlamadan sorumlu olan kabuk kısmında kedilere göre iki kat daha fazla nöron bulunduğunu ortaya koydu.

Bilim dünyasından haberleriyle bilinen web sitesi Science Alert'te yayınlanan habere göre araştırmacılar, aralarında ayı, rakun, firavun faresi, sırtlan, aslan ve gelincik te bulunduğu çeşitli hayvanların beyinlerini uzun süre boyunca karşılaştırarak, sonuçta köpeklerin beyin kabuğunda yaklaşık 530 milyon nöronun bulunduğunu, kedilerdeyse bu rakamın 250 milyonda kaldığını saptadı.

Bilim insanlarına göre özellikle beyin kabuğunda bulunan nöron sayısı, hayvanların eski deneyimlerine dayanarak bir takım sonuçlara varma kabiliyetinin üzerinde etkili oluyor. Bu arada, insanların beyin kabuğunda yaklaşık 16 milyar nöronun bulunduğu biliniyor.

Araştırma grubunun üyelerinden nörobiyoloji uzmanı Suzana Herculano-Houzel, elde edilen sonuçların köpeklerin daha zor görevleri çözme kabiliyetine sahip olduklarını gösterdiğini, aynı zamanda bunun kedilerin aptal oldukları anlamına gelmediğini, fakat bu hayvanlar üzerindeki araştırmaların daha zor yürütüldüğünü vurguladı.

Bilim insanlarının ilgisini en çok, rakunların beyinlerinin küçük olmasına rağmen, beyin kabuğundaki nöron sayısının köpeklerdeki nöron sayısıyla eşit olması çekti.