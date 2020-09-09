Bilim insanları kaç yaşında öleceğinizi tahmin eden online bir test geliştirdi

Birleşik Krallık'ta araştırmacılar, insan ömrünün ne kadar olacağını tahmin etmek için Mylongevity (Yaşam Sürem) adını verdikleri bir hesaplama sistemi geliştirdi.

East Anglia Üniversitesi'nden araştırmacılar yeni bir çalışmanın parçası olarak böyle bir hesaplama sistemini uygulamaya koydu. Mirror'ın haberine göre bu uygulama, tahmini yaşam süresini hesaplamak için çeşitli sağlık durumlarını ve hayat tarzı faktörlerini dikkate alarak yaklaşık bir sonuç çıkarıyor.

Independent Türkçe'nin aktardığına göre hazırlanan uygulamada, yaş, cinsiyet, etnik köken, boy ve kilo gibi bilgilerin yanı sıra diyabet, yüksek tansiyon, sigara kullanma, kalp ve damar hastalıkları, kronik böbrek rahatsızlıkları, yüksek kolesterol ve romatizmal eklem iltihabı gibi kriterler soruluyor.

Uygulamayı geliştiren ekibin başında yer alan Profesör Elena Kulinskaya, "İnsanlar yaşam sürelerinin ne kadar olduğuyla ilgilenir ancak bu sadece marazi bir merak değil… Yaşam süresi meselesi, herhangi bir uzun vadeli planlamada büyük bir faktördür, insanların finansal hedeflerini ve emeklilik stratejilerini planlamada önemlidir" dedi.

Kulinskaya ayrıca "Bu bilgi, insanların hayat tarzlarında sağlıklı değişiklikler yapıp ortalama yaşam sürelerini geliştirmelerine de yardımcı olabilir" diye ekledi.