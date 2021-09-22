Bilim insanları, insanların kuyruklarının kaybolmasına neden olan genetik mutasyonu buldu

ABD'nin New York şehrindeki bir grup bilim insanı, insanların kuyruklarının kaybolmasına neden olan genetik mutasyonu bulduklarını iddia etti. Bilim insanları, fareler üzerinde yaptıkları deneyde, hayvanların kuyruklarının büyümediğini keşfetti.

Genetikçi Cedric Feschotte, "Bu mutasyon atalarımızın kuyruklarının kaybolmasına neden olduğunu kesin olarak kanıtlamasa da öyle olduğunu varsayacak kadar yakın bir ihtimal" dedi.

Grossman Tıp Fakültesi'nden Bo Xia, maymunların ve insanların kuyruklarını nasıl kaybettiklerini anlamak için kuyruğun diğer hayvanlarda nasıl oluştuğunu inceledi.

TBXT geninin ortasındaki 300 genetik harften oluşan DNA dizisini, insanlarda ve maymunlarda neredeyse aynıydı ve genomlarında tam olarak aynı yerde olmasından ilham alarak, mutasyonun kuyruğumuzun kaybolmasında rol oynadığı fikrini test etmek için, insanlar tarafından taşınan TBXT mutasyonuna sahip farelerin genetikleriyle oynadılar.

Fare embriyolar gelişimini tamamladıklarında, kuyruk geliştiremedi. Diğerleri sadece kısa bir tane büyüdü.

Bilim insanları, kuyruk yerine kuyruk sokumunu büyütmemizin tek nedeninin TBXT mutasyonu olmadığını belirtip mutasyona uğrayan ve tek tip bir anatomi oluşturmaya yardımcı olan başka genler olabileceğini söylediler.