Bilim insanları insan dokularında ilk kez mikroplastik tespit etti

ABD'li bilim insanları insan vücudunda ilk kez mikroplastik ve nanoplastik parçacıklar keşfetti. Mikroplastik parçalar 47 akciğer, böbrek, karaciğer örneğinde bulundu.

The Guardian'da yer alan habere göre, pek çok deniz canlısına zarar verdiği bilinen mikroplastikler ilk kez insan vücudunda bulundu. İnsanların bu parçacıkları yiyecek, su ya da nefes yoluyla aldığı tahmin edilirken henüz insan vücuduna potansiyel zararı tespit edilmedi.

Bilim insanları, Nörodejeneratif hastalıkları araştırmak için kurulan bir doku bankasından organ örnekleri aldılar. Örnekler incelendiğinde organlarda plastik içecek şişelerinde ve plastik çantalarda bulunan türden plastikler tespit edildi.

Alınan 47 organ örneğinin hepsinde Bisfenol A da bulundu. ABD Çevre Koruma Ajansı, Bisfenol A'nın hayvan çalışmalarında üreyen ve sistematik toksik etkileri olan bir kimyasal olduğunu açıklamıştı.

Doku örneklerini inceleyen bilin insanları akciğer, karaciğer, böbrek dokularının mikroplastiklere maruz kaldığını tespit etti.

Araştırma ekibinin bir parçası olan Arizona Devlet Üniversitesi'nden Varun Kelkar, "Panik yaratmak istemiyoruz ancak bu bakterilerine ayrışamayan materyallerin insan dokularına girebilmesi ve henüz etkilerinin bilinmemesi endişe uyandırıcı" dedi.

Mikroplastikler, çevrede kirliliğe sebep olan, suda çözünmeyen, düzgün şekilli veya şekilsiz polimerik parçacıklar. Kısaca, 5 mm'den daha küçük plastik parçacıklarına mikroplastik denilmektedir. 1 mikrondan küçük plastik parçacıklarına ise nanoplastikler denir.