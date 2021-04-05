Bilim insanları, insan beyniyle bilgisayar arasında kablosuz bağlantı kurmayı başardı

Bilim insanları ilk kez insan beyni ile bir bilgisayar arasında tam işlevli kablosuz bağlantı kurmayı başardı. Söz konusu gelişmenin vücudunda motor ve duyusal fonksiyonları azalan kişiler için bir "dönüm noktası" olabileceği belirtildi.

Brown Üniversitesi'nde yapılan deneyde, iki katılımcı, BrainGate teknolojisiyle 24 saat boyunca kablosuz bağlantı ile bilgisayara komutlar aktardı. İki kişinin beyin sinyalleri, kafalarının üstünde yer alan bir verici cihaz aracılığıyla 'tek nöron çözünürlüğü ve tam geniş bant doğruluğu' ile bir bilgisayara kablosuz olarak iletildi.

Çalışmada yer alan biri 35 biri de 63 yaşındaki iki katılımcı, omurilik yaralanmaları nedeniyle felç olmuştu. Bu iki katılımcı, kablosuz sistemi kesinti yaşamadan 24 saat boyunca bir kendi evlerinde kullanmayı başardı. Bağlantının sağlandığı anlarda katılımcı iki kişinin, internette arama yapabildiği, çeşitli telefon uygulamalarını kullanabildiği de belirtildi.

Kablosuz bağlantı ile gerçekleştirilen bu işlemin felç olan bireyler için "dönüm noktası" olabileceği belirtildi.

Araştırma ekibinden John Simeral, "Kablosuz sistemlerin, en iyi performans kabul edilen kablolular gibi çalışabileceğini ortaya koyduk. Sinyaller neredeyse kablolu ekipmanlar aynı doğrulukla kaydedildi ve aktarıldı. Daha önceki çalışmalardan tek farkı insanlar daha fazla kablolara bağlı olmak zorunda değiller. Bu da BrainGate sisteminin kullanım alanını genişletiyor.

BrainGate teknolojisi, felçli insanların iletişim ve hareket kabiliyetlerini yeniden sağlamak için bilgisayar teknolojisinden faydalanıyor.