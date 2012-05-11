Bilim insanları ilk kez HIV önleyici bir ilacı onayladı

Bir sağlık yetkilileri paneli Truvada adlı ilacın Aids virüsü ile temasa geçmesi olası kişiler tarafından önleyici amaçla kullanılmasını desteklediklerini açıkladılar.

Amerikan Gıda ve İlaç Dairesi, panelin görüşünü kabul etmek zorunda değil ancak genelde panelin tavsiye ettiği ilaçları onaylıyor. Ancak bazı sağlık yetkilileri ve HIV pozitif insanlarla çalışan gruplar ilacın onaylanmasına karşı çıkıyor.

İlaca muhalif olanların başlıca kaygısı ilacı kullanmaya başlayanların hastalığa kesinlikle yakalanmayacakları inancıyla daha dikkatsiz davranmaya başlaması. Ayrıca ilacın tedaviye tepki vermeyen yeni ve daha güçlü bir HIV virüsünün gelişmesine neden olabileceğinden de endişe duyuluyor.

Ayrıca Truvada'nın çok pahalı oluşu da ilaca karşı çıkanların göz önünde bulundurduğu bir durum.

Aids Healthcare Foundation'dan Joey Terrill ''Yavaşlamamız lazım. Kaygılarımı söylemek zorundayım çünkü bu insanları önemsiyorum'' dedi.

Panelde kaygılarını bildiren bir başka isim de Hemşire Karen Haughey'di. Haughey ''Truvada'nın işe yaraması için her gün alınması gerekiyor. Tek bir gün bile aksamamalı. Ve hemşirelik deneyimime dayanarak söyleyebilirim ki herkes arada bir ilacını almayı unutacaktır. 8 yıldır çalışıyorum hergün ilacını almayı hatırlayabilen tek bir hastam olmadı'' dedi.

Tüm bu karşıt görüşlere rağmen ilacın Aids tedavisinde bir devrim anlamına geldiğini söyleyenler çoğunlukta.

Truvada'nın kullanımı şimdilik sadece zaten HIV pozitif olan insanlar için yasal. Ancak ilacın kısa zamanda önleyici olarak da kullanılmaya başlanacağı düşünülüyor.

2010 yılında yapılan araştırmalar Gilead Sciences şirketi tarafından üretilen Truvada'nın sağlıklı eşcinsel erkeklerin ve partnerleri HIV pozitif olan heteroseksüel kişilerin HIV'ye yakalanma riskini %44 ila %73 azalttığını gösterdi.

Karar haziranda

Amerikan Gıda ve İlaç Dairesi'ne yeni çıkan ilaçlarla ilgili görüş bildiren Antiviral İlaçlar Danışma Komitesi 19-3 ilacın sağlıklı ancak risk taşıyan kişilere de verilmesi yönünde oy kullandı.

Yüksek risk grubuna birden fazla cinsel partneri olan sağlıklı eşcinsel erkekler ve partneri HIV pozitif olan sağlıklı kişiler giriyor.

Oylamaya geçilmeden ilaçla ilgili tam 11 saat tartışıldı ve oylamanın ardından da halkın görüşleri alındı.

Gıda ve İlaç İdaresi ilacın kullanım alanının genişletilmesi ile ilgili kararını 11 Haziran'da verecek.

(BBC Türkçe)