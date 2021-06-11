Bilim insanları, uyardı: İklim ve doğa krizleri birlikte ele alınmadan çözülemez

Bilim insanları, iklim ve doğa krizlerinin ayrılmaz bir şekilde bağlantılı olduğunu kabul etmek için yeterince çaba gösterilmediği konusunda uyardı.

Dünyanın önde gelen 50'den fazla iklim ve doğa bilimcileri tarafından yayımlanan rapora göre, krizleri ele almak için dünyanın ormansızlaşmaya son vermesi, geniş kara ve deniz alanlarını yeniden vahşileştirmesi ve hızla bitki bazlı diyete geçmesi gerekiyor.

Independent'ın haberine göre, Plymouth Üniversitesi'nden Profesör Camille Parmesan "Ağaç dikmek, yapılacak doğru bir şey gibi görünse bile, tek tür ağaçların dikildiği ormanlar bir felakete yol açabilir. Bir ormanın, iklim krizine dirençli olabilmesi için, çeşitliliğe sahip olması gerekir. Tek türden oluşan ormanlar son derece savunmasızdır. Bir kuraklık veya sıcak hava dalgası tüm ormanın kaybına neden olabilir.” dedi.

Bilim insanları, her sorunun bir başka sorunu tetikleyebileceğini hatırlatarak hızla yükselen sıcaklıkların birçok türün hayatta kalmasını tehdit edebileceği; ekosistemlerden gelen doğal hayat kaybının, ormanların karbon depolama kabiliyetini etkileyebileceği örneğini verdi.

Imperial College London'dan bir ekolojist Dr Will Pearse, "Sadece iklimi, biyolojik çeşitliliği ve insan toplumunu birleşik sistemler olarak ele alarak mevcut felaketleri ele alabiliriz. İster ağaç dikimleri isterse teknolojik yenilikler olsun, basit hızlı düzeltmelerin, böyle bütüncül bir yaklaşım olmadan uygulandığında etkisiz ve bazen aktif olarak zararlı olduğu gösterilmiştir." dedi.

Londra Zooloji Derneği'nde kıdemli bir araştırma görevlisi Dr Nathalie Pettorelli, "Bu hafta sonu Cornwall'daki G7 toplantısının yanı sıra Kunming ve Glasgow konferansları, biyolojik çeşitlilik ve iklim değişikliği arasındaki hedefleri hizalayan tutarlı politika çerçeveleri geliştirmek için net politika pencereleri sunuyor.” dedi.