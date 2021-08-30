Bilim insanları Güney Afrika'da yeni bir Koronavirüs varyatı tespit etti; "Şu ana kadar en çok mutasyona uğrayan varyant"

Güney Afrika’da bilim insanları, Koronavirüs’e ait yeni bir varyant tespit etti. "Şu ana kadar en çok mutasyona uğrayan varyant olduğu" belirtilen C.1.2’nin aşı ve antikorlara karşı daha dirençli olabileceğine ilişkin endişeler belirtildi.

Güney Afrika Ulusal Bulaşıcı Hastalıklar Enstitüsü ve KwaZulu-Natal Araştırma, İnovasyon ve Dizileme Platformu’ndan araştırmacıların tespit ettiği varyantla ilgili çalışma hakem heyeti incelemesi bekliyor.

Bilim insanları, C.1.2 isimli varyantın ilk olarak 2021’in mayıs ayında tespit ediliğini açıkladı. C.1.2 varyantının en son ocakta görülen C.1 varyantından geldiği tespit edildi. Yeni varyantın şu ana kadar tespit edilenler arasına en çok mutasyona uğrayan olduğu görüldü.

İlk olarak Güney Afrika’da görülen bu varyant daha sonra İngiltere, Çin, Demokratik Kongo Cumhuriyeti, Yeni Zelanda ve Portekiz’de de görüldü.

N440K ve Y449H mutasyonlarının çeşitli antikorlardan kaçabilme özelliğinin C.1.2’de de olduğu belirtildi.

Bilim insanları, bu mutasyonların net etkisini anlamak için daha fazla araştırma yapılması gerektiğini söyledi.