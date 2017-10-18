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Sağlık

Bilim insanları cinsel tatminin neye bağlı olduğunu açıkladı

Araştırmada 124 heteroseksüel çift yer aldı

18 Ekim 2017 06:09

Uluslararası bilim insanlarından oluşan bir ekip, cinsel ilişkide tatmin olmanın neye bağlı olduğunu araştırdı. Araştırmada, çiftlerin partnerlerinin orgazm olmasından tatmin olduğu ortaya çıktı.

Sputnik'te yer alan habere göre,  Hollanda, Portekiz, Brezilya ve Kanadalı bilim insanlarından oluşan bir araştırma ekibi, cinsel tatminin sebeplerini inceledi. Araştırmanın sonuçları Seks Araştırmaları Dergisi'nde (The Journal of Sex Research) yayınlandı.

Araştırmada 124 heteroseksüel çift yer aldı ve her biri cinsel aktiviteden duydukları tatmin duygusunu, ereksiyon sürecini, orgazm gücünü puanlandırdı.

16 ilâ 69 yaş arasındaki erkekler ve 18 ilâ 62 yaş arasındaki kadınların yer aldığı araştırmaya göre, erkeklerin seksin sonunda tatmin olması daha çok ereksiyon süresine ve kadının isteği ve orgazm olmasına bağlı. Kadınlarda ise tatmin olma duygusu, erkeğin çekiciliği ve yine partnerlerinin orgazm olmasından kaynaklı.

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