Bilim insanları, beyin kanseriyle mücadelede yapay zeka kullandılar

Bilim insanları, ölümcül beyin kanseri türüyle mücadele etmek ve çocuklara yeni ilaç sistemi oluşturmak için yapay zeka kullandılar.

Uzmanlar, Cancer Discovery dergisinde açıklanan atılımın, yapay zekanın her tür kanser için yeni tedaviler icat etmek ve geliştirmek için kullanılabileceğini ve yeni bir çağ başlatmaya hazır olduğunu söylüyor.

Bilim insanları, doktorlar ve veri analistlerinden oluşan bir ekibin keşfi yaptığı Londra'daki Kanser Araştırmaları Enstitüsü (ICR) CEO'su Prof. Kristian Helin, "Yapay zeka kullanımı, ilaç keşfi üzerinde dönüştürücü bir etkiye sahip olmayı vaat ediyor. Bu çalışmada, yapay zeka, tedavi edilemez beyin kanseri bazı çocuklar için umut vaat eden ilaç kombinasyonunu belirledi" dedi.

Ekip, mevcut ilaçlarla ilgili verileri karıştırdıktan sonra, kan-beyin bariyerinden "gizlice sızma" yönteminin kanseri tedavi etme kapasitesini artırabildiğini bulurken, kombinasyonun farelerde etkili olduğu kanıtlandı ve sonra çocuklarda test etti.

Araştırma, iki aşamanın birleştirilmesinin, standart bir tedaviye kıyasla farelerde hayatta kalma süresini yüzde 14 uzattığını bulundu.