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Sağlık

Bilim insanları araştırdı; 7'sinde neyse 70'inde de o değilmiş

"Yaş ilerledikçe kişilik değişiyor"

22 Şubat 2017 13:31

Edinburgh Üniversitesi’nde tam 63 yıldır sürdürülen araştırma, insanların gençlik yıllarındaki kişilikleriyle yaşlılıktaki karakterlerinin büyük ölçüde farklı olduğunu ortaya koydu.

Karar'da yer alan habere göre, 1947’de başlatılan araştırmada, o yıllarda 14 yaşında olan birçok genç, kişilik analizi yapılmak amacıyla yıllar boyunca incelendi. 63 yıl sonra 77 yaşına gelen bu kişilerin karakterlerinin, neredeyse tamamen değiştiği gözlendi. Ergenlik dönemindeki gençlerin karamsar ve daha fevri davrandığının altını çizen araştırma ekibi, “Aslında araştırmamız 2010’da sona ermişti. Ancak buna hayatta kalanlarla devam ediyoruz. Gençler bazen vicdani değerlerini yitiriyorlar. Yaşları ilerleyince ise bu tamamen değişiyor. Birçok karakteristik özelliklerinin değiştiğini gözlemledik” yorumunda bulundu.

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