Bilim insanları açıkladı; çocuk sahibi olmak isteyen çiftler günün hangi saatinde seks yapmalı?

Bilim insanlarının yaptığı açıklamaya göre spermlerin 24 saatlik biyolojik saati bulunuyor ve spermlerin de en etkili oldukları saatler ise sabahın erken saatleri. Bebek sahibi olmak isteyen çiftlerin ilkbahar aylarında sabah 07:30'dan önce seks yapmaları gerekiyor.

Zürih Üniversite Hastanesi uzmanları 25-40 yaş aralığındaki tedavi gören 7.068 erkeğin meni örneklerini inceledi. Örnekler sperm yoğunluğu, toplam sperm miktarı, hareketliliği ve biçimi bakımından çapraz kontrole tabi tutuldu.

Dailymail’de yer alan habere göre, Dr. Brigitte Leeners 'erkeklerin meni kalitesinin hem 24 saatlik hem de biyolojik ritme göre çeşitlilik gösterdiğini' belirtti. Dr. Brigitte, bulguların ayrıca doğurganlık tedavisi yoluyla hamile kalma şansını da arttırmada kullanılabileceğini söyledi.

Bulgulara göre, mart, nisan ve mayıs aylarında menilerin yoğunluğu en yüksek seviyeye ulaşıyor. Ama yaz aylarında önemli bir düşüş yaşanıyor.

Ulusal Sağlık Sistemi'nin verilerine göre her yedi çiftten biri çocuk sahibi olma konusunda sıkıntı yaşıyor. Çalışmalar, bu durumların yüzde 50'lik kısmına yakının meni kalitesindeki düşüşten kaynaklandığını gösteriyor.

Uzmanlar bugünlerde sperm örnekleri üzerinde yapılan çalışmaları desteklerken bulguların dikkatli bir şekilde ele alınması gerektiğini düşünüyorlar.

Prag'da bulunan IVF Cube adlı kliniğin direktörü Dr. Hana Visnova, 'sperm toplamanın her tedavi prosedürünün hayati bir parçası' olduğunu belirtti.

“Yani, eğer örneklerin potansiyelini en yüksek seviyeye taşıyabilirsek sonrasında bu teşvik edilecektir. Fakat yine de günün veya yılın en iyi zamanıyla alakalı kanıt, çelişkili ve tartışmalıdır”diyen Visnova, “Sperm miktarı düşük olan erkeklerin sabah seksine körü körüne bağlanmamaları, yine de tedavi yoluna da başvurmaları gerektiğini” ekledi.

Dünya sağlık yetkilileri bir mililitre meni örneğinde 15 milyondan daha az sperm olduğunda bunu düşük sperm olarak saydıklarını belirttiler. Yapılan son araştırmalara göre ise dünya çapında erkeklerin sperm sayısında son 50 yılda yarıya kadar bir düşüş yaşandı.