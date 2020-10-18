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Yaşam

Bilim insanları 2030'da ne yenileceğini tahmin etti: Laboratuvar etleri ve böcekli pizzalar

18 Ekim 2020 17:48

Bilim insanları, 2030'da insanlığın ne yiyeceğine dair tahminlerini açıkladı. Tahminler arasında laboratuvarda yapılan etler ve böcek sosları da yer aldı.

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