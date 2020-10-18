Bilim insanları 2030'da ne yenileceğini tahmin etti: Laboratuvar etleri ve böcekli pizzalar

Independent Türkçe'nin haberine göre; Hollandalı bir bilim insanı, laboratuvarda geliştirilen etlerin, bitki bazlı hamburgerlerin yerini alacağını söylerken, Oxford’lu bir uzman da pizzaların böceklerle süsleneceğini söyledi.

Daily Mail, insanların 10 yıl sonraki beslenme tarzıyla ilgili en ilginç uzman görüşlerini topladı. İlk tahminlere göre laboratuvarda üretilen etler, önümüzdeki 10 yıl içinde yaygınlaşacak ve buzdolaplarında yerini alacak.

Hollanda'daki Maastricht Üniversitesi'nden Profesör Mark Post, 2013’te inek kaslarından alınan hücrelerden yapılan ilk hamburgeri tanıtmıştı.

Profesör şu anda, hayvan kesmeden hamburger yapmayı başaran gıda teknolojisi şirketi Mosa Meat’le birlikte “daha duyarlı ve temiz” bir sığır eti üretme yöntemine öncülük ediyor.

Prof. Post, bu ürünlerin hem hayvanseverler hem de hamburger sevenler arasında çok popüler olacağını düşündüğünü ifade etti: "Gıda israfını azaltmanın yanı sıra hücresel tarım gibi yeni teknolojiler de çözümün bir parçası."

Diğer bir tahmine göre yenilebilir böcekler de gıda stratejilerinin parçası haline gelecek.

Cırcır böcekleri, solucanlar ve karıncaların çevre dostu olduğu düşünülüyor. Çünkü bunlar, çiftlik hayvanlarından daha az doğal kaynak kullanıyor ve tüketim açısından alternatif teşkil ediyor.

Geleceğin “süper gıdası” diye lanse edilen bu canlılar, protein, potasyum, magnezyum açısından epey zengin.

Halihazırda dünya çapında binden fazla böcek türü tüketiliyor ve son araştırmalar, küresel böcek pazarının patlamaya hazır olduğunu gösteriyor.

Londra merkezli finans grubu Barclays’in geçen yıl yayımladığı bir rapora göre, böcek pazarının 2019'da 1 milyar dolardan az olan değeri, 2030’a kadar 8 milyar dolara ulaşabilir.

Oxford Üniversitesi’nin Crossmodal Araştırma Laboratuvarı’nın başkanı Profesör Charles Spence de böceklerin değerli yiyecekler olduğunu ifade etti.

Ancak Spence’e göre böcekler çorbalarla pizzalar için malzeme olmaktan öteye geçmeyecek.

Bunun yanında gıda sektörünün önde gelen isimleri de bilim insanlarıyla benzer görüşleri paylaşıyor gibi görünüyor. Örneğin köpek maması şirketi Wild Earth'ün CEO'su Ryan Bethencourt, konuyla ilgili "Gıda teknolojilerindeki ilerlemeler sayesinde yiyecekler, önümüzdeki 10 yılda son 10 bin yıla göre daha hızlı değişecek" yorumunu yaptı.