Bilim araştırdı: Bitkiler ses çıkarır mı?

Bitkilerin de birer canlı olduğunu ilkokul fen bilgisi derslerden herkes hatırlar. Hatta kimileri, bitkilerin duygusal olduğunu da düşünüp ona göre davranır. Fakat bugüne kadar hiçkimse bitkilerin ses çıkardığını iddia etmemeşti. Ta ki New York Üniversitesi’nden bir grup araştırmacının yaptığı ilginç çalışmanın sonuçları açıklanana kadar.

Douglas Cook başkanlığındaki araştırma ekibi, aslında bambaşka bir amaçla yola çıktı. Sert rüzgârlarda mısır üretiminde oluşan kayıpları azaltmak için araştırmalar yapan ekip, bitki henüz çim aşamasındayken meydana gelen hasarları tespit etmeye çalıştı. Gözlemler sonunda, çimlerde mikro düzeyde kırılmalar olduğu saptandı.

Kas tutulması oluşuyor

Honululu’da yapılan Acoustical Society of America (Amerikan Akustik Topluluğu) toplantısında konuşan ekip başkanı Douglas Cook, “Bir bitkinin büyüme sürecinde, milyonlarca kırılma meydana geliyor. Bitikler kırılan yerlerleri tamir ediyor ve böylece büyüme oluşuyor” dedi.

Bunu insan kaslarının büyüyüp gelişmesine benzeten Cook, sözlerini şu örneği verdi: "Çok spor yapan birinin de kasları tutulur. Ama bunu devam ettirirse sonunda kaslar sertleşir ve gelişir. İşte bitkilerdeki kırılamalar da bu etkiyi yapıyor. Önce bir çeşit kas tutulması oluşuyor. Ama tamir edilen bölgeler daha da güçleniyor ve bitki bu şekilde gelişimini sürdürüyor”

Hedef daha dayanıklı mısır üretimi

Gövdedeki kırılmaların bir çeşit “mikroskobik deprem” etkisine neden olduğunu belirten Amerikalı araştırmacı, kırılma sırasında açığa çıkan enerjinin ses dalgaları ürettiğini açıkladı. Douglas Cook, bu dalgaların ancak “kontakt mikrofon” denilen son derece hassas cihazlarla algılanabildiğini söyledi.

Şimdi hedef, bu kırılma süreçlerini belirli oranda kontrol ederek rüzgâra karşı daha dayanıklı mısırlar üretmek. Mısır, yıllık 350 ton üretimle ABD'nin en önemli tahıl kalemini oluşturuyor.

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Fabian Schmidt