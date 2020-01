Beyaz koku keşfedildi!

Bilim adamları, yeni bir koku keşfettiklerini duyurdu. Bu yeni koku, birçok rengin bileşiminden oluşan beyaz ışık gibi (tüm frekansları içeren ses dalgası) çok sayıda koku içerdiğinden, “beyaz koku” olarak isimlendirildi.

Benzer durumun, görülebilir dalga boylarını içeren beyaz ışık için de geçerli olduğu belirtildi.

İsrail’in Rehovot kentindeki Weizmann bilim Enstitüsü’ndeki bilim adamları, “beyaz ışık ve beyaz gürültüde olduğu gibi tüm kokuların bir araya getirildiği zaman kokuda da beyazlık oluşturabileceklerini” ifade etti.

Proceedings of the National Academy of Science dergisinde yayımlanan araştırmaya göre, İsrailli bilim adamları 86 kokunun bileşiklerini aynı yoğunlukta damıttı. Daha sonra, farklı bileşiklerden birçok karışım oluşturuldu. Elde edilen karışımların arasındaki benzerliklerin tespiti için kokular deneklere koklatıldı. Örneğin, yedi bileşikten oluşturulan farklı karışımlar deneklere koklatılarak aralarındaki benzerlikler soruldu.



40 bileşikten dört karışım



Bilim adamları, en fazla 43 olmak üzere kokulardaki bileşik sayısı arttıkça, karışımlardaki kokuların da birbirine o kadar benzediği ortaya çıktığı belirtti. Ortaya çıkan sonuç, karışımlarda her zaman aynı temel bileşikler kullanılmasa da elde edildi. Araştırmacılar, bu sonuca dayanarak ‘beyaz kokuyu’ ortaya çıkardıklarını belirtti.

Sonucu doğrulamak için, araştırmacılar 40 bileşikten dört karışım oluşturdu. 12 denek, üçerli olmak üzere dört gruba ayrıldı. Birinci gruptakilere ilk karışımın adının ‘Laurax’ olduğu; ikinci gruba ikinci karışımın adının ‘Laurax’ olduğu söylendi. Üçüncü ve dördüncü gruplara da sırasıyla üçüncü ve dördüncü karışımın adının ‘Laurax’ olduğu belirtildi.

Üç gün süren ‘koklama deneylerinin’ ardından, bilim insanları gruplara dört yeni koku sundu ve hepsine ad vermelerini istedi.

Deneklerin ‘Laurax’ adıyla etiketlediği kokunun, en fazla bileşiği içeren karışım olduğu sonucuna ulaşıldı.

Bir başka deneyde, farklı deneklere aynı kokular başka bir isimle sunuldu. Bu deneyin sonucunda da denekler en fazla bileşiği içeren kokuyu etiketledi. Araştırmacılar, elde edilen sonuçların ardından ‘beyaz koku’ olduğunu ve bu kokunun aynı yoğunluktaki, olabildiğince fazla bileşikten meydana geldiğine karar verdi.

Bilim adamları, yayımladıkları makalede, ’beyaz koku’nun 30 ve daha fazla eşit yoğunluktaki bileşenden meydana geldiğini’ açıkladı.