Bilic, Brugge mağlubiyeti sonrası konuştu: Gol ucuz, tepki anlamsız

Beşiktaş Teknik Direktörü Slaven Bilic, Club Brugge maçı sonrası yenilen ilk golü ve sonrasındaki protestoyu eleştirdi.

Siyah beyazlı takımın teknik patronu, çok büyük hayal kırıklığı yaşadıklarını söylerken, "Brugge hakederek turu geçti. İlk yarıda gayet iyiydik, oyunu domine ettik ama ne yazık ki skor üretemedik. Bazı fırsatlar yakaladık. Duran toplarda etkili olmaya çalıştık. Maçın hemen başında bizim yaptığımız hata da De Sutter'in yakaladığı pozisyon vardı. Onun dışında Brugge pozisyon yakalayamamıştı" dedi.

İkinci yarıya çok iyi başladıklarını kaydeden Hırvat teknik adam, "Harika bir golle öne geçtik. İkinci golü de bulabilirdik" dedi. Ardından ydikleri ilk gole eleştirilerini sıralayan Biliç, "Çok ucuz bir golle takım durdu. Bloke olduk. Şok geçirmiş durumdaydık. Brugge de bundan çok iyi yararlandı. Planladığımız gibi oynayamadılar, takım bir süre şok oldu. Brugge bizden daha iyiydi. Ondan sonra 2. gol bizi tamamen oyundan düşürdü." diye konuştu.

Bilic'in bir eleştirisi de tribünlere yönelikti. Skor 1-1'ken protesto yapılmasını anlayamadığını belirten Hırvat hoca, "Ne olduğunu bilmiyorum, skor 1-1 iken stattaki taraftarı da anlayamadım. İkinci golü bulsak yarışın içinde kalacaktık ve maçı uzatmaya götürebilirdik. Ama 2. golü bulmadan yapılan tepkiyi anlayamıyorum" ifadelerini kullandı.

Maçın 1-1'e gelmesinin ardından oyunculara sesini duyuramadığını söyleyen Bilic, "İlk olarak gol şok etkisi yarattı. Oyun 1-1'di oyunu çevirebilirdik. O noktada oyuncularıma devam etmelerini istedik. 2. gol için çok acele ettik. Oyun uzun toplara döndü. Uzun toplar takım boyumuzu uzattı ve Brugge gibi derli toplu bir takım da bunu çok iyi değerlendirdi. Bu ilk defa bir futbol takımının başına gelmiyor ama bizim başımıza gelmemeliydi" diyerek yaşadığı hayal kırıklığını vurguladı.

"Olumsuz skor Fenerbahçe maçını etkiler mi?" sorusuna ise Bilic, "Bir umudumuz, planımız. hayalimiz vardı. Turu geçeceğimize inanyorduk. Çok büyük hayal kırıkklığı yaşıyoruz. Olmadı. 3 gün sonra çok önemli bir maçımız var. Hemen ayağa kalkmalı ve toparlanmalıyız" yanıtını verdi.